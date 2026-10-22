Enagas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Enagas hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Enagas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,4 Millionen EUR im Vergleich zu 240,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at