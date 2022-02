Enagas veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enagas präsentierte in der am 22.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Enagas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,336 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,337 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Enagas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 269,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 253,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 991,20 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,53 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 985,63 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at