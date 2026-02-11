Enanta Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Enanta Pharmaceuticals hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Enanta Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,42 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 18,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at