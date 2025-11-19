Enanta Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enanta Pharmaceuticals hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Enanta Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,360 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 15,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,6 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,840 USD. Im Vorjahr waren -5,480 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,43 Prozent zurück. Hier wurden 65,32 Millionen USD gegenüber 67,64 Millionen USD im Vorjahr generiert.

