Enanta Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enanta Pharmaceuticals hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Enanta Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 17,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at