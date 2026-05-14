|
14.05.2026 06:31:29
Enanta Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Enanta Pharmaceuticals hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Enanta Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 17,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.