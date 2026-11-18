Enanta Pharmaceuticals hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,94 Prozent auf 12,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,1 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,350 USD. Im Vorjahr hatten -3,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Enanta Pharmaceuticals im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63,00 Millionen USD im Vergleich zu 65,32 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at