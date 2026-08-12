Enanta Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enanta Pharmaceuticals stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at