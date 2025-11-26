Enaex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Enaex gab am 24.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 438,52 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 342,25 CLP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,12 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 466,98 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at