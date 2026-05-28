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28.05.2026 06:31:29
Enaex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enaex hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 392,74 CLP. Im Vorjahresviertel waren 373,74 CLP je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Enaex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 542,31 Milliarden CLP im Vergleich zu 472,42 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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