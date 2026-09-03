Enaex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enaex präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 409,05 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 362,61 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 600,04 Milliarden CLP gegenüber 491,46 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at