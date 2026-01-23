ENB Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ENB Financial gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,97 USD. Im letzten Jahr hatte ENB Financial einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 24,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte ENB Financial ein EPS von 2,71 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ENB Financial im vergangenen Geschäftsjahr 86,74 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ENB Financial 111,00 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at