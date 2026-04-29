ENB Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ENB Financial hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,760 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 29,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at