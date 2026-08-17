EnBio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

EnBio hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 36,74 JPY, nach 1,12 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EnBio einen Umsatz von 2,44 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at