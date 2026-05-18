18.05.2026 06:31:29

EnBio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EnBio präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 40,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -13,910 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,53 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,48 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 32,73 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 55,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 12,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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