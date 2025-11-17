EnBio stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EnBio äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 66,03 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,99 JPY je Aktie erzielt worden.

EnBio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at