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16.11.2026 06:31:29
EnBio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
EnBio hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 66,03 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,17 Prozent auf 2,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte EnBio 3,25 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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