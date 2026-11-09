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09.11.2026 06:31:29
Enbridge gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Enbridge präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,59 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 CAD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 21,10 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enbridge 14,73 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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