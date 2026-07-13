Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
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14.07.2026 01:05:00
Enbridge Has Secured Over $28 Billion of Growth Capital Projects. Here's Why Dividend Investors Should Care.
Enbridge (NYSE: ENB) is one of North America's largest energy infrastructure companies, operating in the midstream part of the ecosystem, which is responsible for transporting and storing oil, natural gas, and other energy products.At the end of the first quarter, Enbridge served over 75% of North American oil refineries, transported 20% of all natural gas consumed in North America, and served over 7 million utility customers. It might not be a household name, but it's an important part of the country's energy infrastructure, and its growth will continue as its project backlog expands.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Enbridge Inc.
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07.05.26
|Ausblick: Enbridge präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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23.04.26
|Erste Schätzungen: Enbridge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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12.02.26
|Ausblick: Enbridge mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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29.01.26
|Erste Schätzungen: Enbridge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Enbridge Inc.
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