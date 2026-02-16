Enbridge informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enbridge hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Enbridge im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,16 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 16,44 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,22 CAD, nach 2,34 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 65,13 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 21,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 53,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at