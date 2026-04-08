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Enbridge Aktie

Enbridge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050

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08.04.2026 19:10:00

Enbridge Is Still Under $61. Here's Whether Long-Term Investors Should Pounce.

Enbridge (NYSE: ENB), which is based in Canada, is one of the world's largest pipeline and energy companies. It operates more than 70,000 miles of pipelines and smaller feeder lines across North America, and it's expanding its renewable energy business in Europe.Enbridge's stock rallied more than 30% over the past 12 months and is hovering near its all-time high. Its robust growth, strategic acquisitions, and expanding infrastructure made it a good hedge against inflation, geopolitical conflicts, and other macro headwinds. Its midstream "toll road" model also made it a conservative way to profit from rising oil and gas prices.However, Enbridge's stock remains 12% below analysts' top price target of $85 CAD ($61). Should long-term investors pounce on the stock at these levels, or wait for it to cool off?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A- 24,26 -0,57% Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B) 21,80 -0,73% Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11- 22,32 -1,72% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P) 23,38 -0,13% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L) 24,29 0,01% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F) 22,75 -2,99% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R) 23,55 -0,04% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13- 22,70 -0,87% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H) 23,05 -1,33% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7- 23,40 0,00% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9- 23,00 0,13% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3- 21,85 0,83% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N) 24,65 -0,04% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
Enbridge Inc. 46,37 -0,58% Enbridge Inc.
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15- 23,01 -0,26% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D) 21,85 0,00% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)

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