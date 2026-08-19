Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
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19.08.2026 13:30:00
Enbridge Pays a Dividend That's Never Missed a Beat in 70 Years. Here's Why That Won't Change.
Enbridge (NYSE: ENB) has been a very durable dividend stock over the years. The Canadian pipeline and utility company has paid a dividend for over 70 years and increased its payment for 31 consecutive years (in Canadian dollars). That streak won't end anytime soon. Here's why income investors will want to invest in Enbridge.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Enbridge Inc.
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30.07.26
|Ausblick: Enbridge verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.07.26
|Erste Schätzungen: Enbridge präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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07.05.26
|Ausblick: Enbridge präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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23.04.26
|Erste Schätzungen: Enbridge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Enbridge Inc.
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|CHANGE Inc.
|971,00
|-1,42%
|Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
|26,20
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|Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
|23,84
|0,00%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
|24,62
|0,33%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
|23,95
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|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
|24,85
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|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
|24,25
|0,29%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
|24,67
|0,28%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
|24,35
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|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
|24,80
|0,00%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-
|23,65
|-0,42%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)
|24,25
|0,41%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
|24,83
|-0,12%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
|24,60
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|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
|25,52
|0,12%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
|25,08
|-0,28%
|Enbridge Inc.
|42,99
|-3,03%
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