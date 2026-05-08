Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
|
08.05.2026 13:49:54
Enbridge Q1 Earnings Fall, Reaffirms FY26 Outlook
(RTTNews) - Enbridge Inc. (ENB), an energy infrastructure company, Friday reported lower earnings for the first quarter compared to the same period last year.
Further, the company reiterated its outlook for fiscal 2026.
Quarterly earnings decreased to C$1.67 billion or C$0.77 per share from C$2.26 billion or C$1.04 per share of last year, primarily due to non-cash, unrealized changes in the value of derivative financial instruments used to manage foreign exchange, interest rate and commodity price risks.
Excluding items, earnings declined to C$2.13 billion or C$0.98 per share from C$2.24 billion or C$1.03 per share of previous year.
Looking forward to the full year, the company continues to expect adjusted EBITDA between C$20.2 billion and C$20.8 billion.
Additionally, the energy company declared a quarterly dividend of C$0.97 per share payable on June 1, to shareholders of record on May 15.
In pre-market activity, ENB shares were trading at $54.49, up 0.89% on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enbridge Inc.
|
07.05.26
|Ausblick: Enbridge präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Enbridge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Enbridge mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Enbridge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Enbridge Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Enbridge Inc.
|45,41
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.