Enbridge Q3 Earnings Rise; Confirms FY26, Mid-term Outlook

(RTTNews) - Enbridge Inc. (ENB, ENB.TO), an energy infrastructure company, Friday reported higher earnings and adjusted EBITDA, a key earnings metric, in its third quarter. Further, the firm reaffirmed guidance for fiscal 2026 and medium-term.

In the third quarter, earnings attributable to shareholders were C$1.289 billion or C$0.59 per share, compared to prior year's C$682 million or C$0.30 per share.

Adjusted earnings were C$1.07 billion or C$0.49 per share, compared with C$997 million or C$0.46 per share a year ago.

Adjusted EBITDA grew to C$4.434 billion from last year's C$4.267 billion.

Looking forward to the full year, the company continues to expect adjusted EBITDA between C$20.2 billion and C$20.8 billion and DCF per share between C$5.70 and C$6.10.

The company also reaffirmed its medium-term outlook for adjusted EBITDA, DCF per share, and earnings per share average compound annual growth rate of approximately 5 percent.

The firm added that it expects to deliver on C$10 billion to C$20 billion target for new project announcements through 2027.

In pre-market activity on the NYSE, the shares were trading at $48.58, up 1.03 percent.

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