Enbridge: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Enbridge hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Enbridge hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Enbridge im vergangenen Quartal 14,73 Milliarden CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enbridge 14,84 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at