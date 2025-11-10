|
10.11.2025 06:31:29
Enbridge: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Enbridge hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Enbridge hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Enbridge im vergangenen Quartal 14,73 Milliarden CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enbridge 14,84 Milliarden CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street startet höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.