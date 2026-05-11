Enbridge stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Enbridge präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Enbridge mit einem Umsatz von insgesamt 31,19 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,56 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 68,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at