Enbridge stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Enbridge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 CAD je Aktie vermeldet.

Enbridge hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,68 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at