|
03.08.2026 06:31:29
Enbridge stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enbridge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 CAD je Aktie vermeldet.
Enbridge hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,68 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!