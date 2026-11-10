Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
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10.11.2026 17:55:02
Enbridge vs. ExxonMobil: Which Energy Stock Is a Better Buy for 2027?
Should investors prioritize the steady cash flows of a midstream giant or the massive scale of an integrated energy leader? Comparing Enbridge Inc. (NYSE:ENB) and ExxonMobil Corp. (NYSE:XOM) helps clarify the choice.
Enbridge operates as a toll-collector for North American energy, moving crude oil and natural gas across vast distances. ExxonMobil explores for, produces, and refines energy products on a global scale. Both companies play vital roles in the global energy infrastructure, yet they offer very different risk and reward profiles for retail investors.
In its latest annual report, filed for FY 2025, Enbridge highlights its role as a massive network of pipelines, transporting roughly 30% of the crude oil produced in North America. The company also operates various wind and solar assets, which often places it among renewable energy dividend stocks. It utilizes long-term take-or-pay contracts to ensure consistent revenue from its transportation and storage assets across Canada and the United States.
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Nachrichten zu Enbridge Inc.
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05.11.26
|Ausblick: Enbridge öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.10.26
|Erste Schätzungen: Enbridge stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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30.07.26
|Ausblick: Enbridge verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.07.26
|Erste Schätzungen: Enbridge präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Enbridge Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
|24,50
|-0,08%
|Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
|23,57
|0,04%
|Enbridge Inc.
|42,67
|-0,06%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
|24,09
|-0,33%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
|23,92
|0,21%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
|23,90
|0,21%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
|24,07
|0,08%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
|24,55
|0,00%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-
|22,99
|0,13%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
|25,09
|-0,40%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
|24,41
|0,21%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
|25,49
|0,67%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
|25,00
|0,00%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
|24,58
|0,24%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
|23,76
|-0,04%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)
|23,30
|0,00%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|148,12
|0,54%
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