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30.07.2026 23:05:00
Enbridge's Dividend Has Grown for 31 Straight Years. Here's Why It Won't Stop.
Earning the title of Dividend King puts you in elite company, as not every company has the financial stability to have increased its dividend payouts for 50 or more consecutive years. Some companies in that class are household names, like Coca-Cola and Walmart.Enbridge (NYSE: ENB) isn't a household name, nor is it a Dividend King. But with 31 years of consecutive dividend hikes, it's on the path to becoming one, making it a name for investors seeking income to familiarize themselves with.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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