EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
|Geringere Erlöse
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12.11.2026 10:22:38
EnBW-Aktie schwach: Weniger Umsatz, schwächere Zahlen
Das geopolitische Umfeld und die Witterungsbedingungen mit Hitze und Niedrigwasser hätten die Geschäftsentwicklung weiterhin geprägt, hieß es. Unter anderem habe etwa die deutlich geringere Wasserführung insbesondere im dritten Quartal das Ergebnis der Laufwasserkraftwerke belastet. Auch sei die Entwicklung bestimmt gewesen von niedrigeren Erzeugungsmengen infolge des geplanten Kohleausstiegs.
Positiv habe sich etwa der Ausbau der Elektromobilität und das Kundengeschäft entwickelt. Außerdem hätten bessere Windbedingungen die Energieerzeugung bei Windkraftwerken günstig beeinflusst.
Ergebnisprognose für das Gesamtjahr bleibt
Das bereinigte operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) sank ebenfalls von gut 3,6 auf 3,2 Milliarden Euro, ein Rückgang von 12 Prozent.
Der Konzern blieb aber für das gesamte Geschäftsjahr bei einem erwarteten bereinigten EBITDA zwischen 4,6 und 5,1 Milliarden Euro - allerdings im "unteren Bereich" dieser Bandbreite, wie das Unternehmen ergänzte. Die Energie- und Rohstoffmärkte seien wegen der geopolitischen Spannungen weiter unter Druck. Auswirkungen auf die EnBW würden verstärkt beobachtet und analysiert.
Investitionen vor allem in Netzausbau und Erneuerbare
EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer zeigte sich unter dem Strich zufrieden mit den Ergebnissen der ersten neun Monate. "Unser Portfolio ist robust und zukunftsorientiert aufgestellt", sagte er. Im laufenden Jahr seien bereits 4 Milliarden Euro investiert worden - der größte Teil davon floss seinen Angaben zufolge in den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Netz- und Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Die Investitionen lagen allerdings leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraumes (rund 4,7 Milliarden).
Die EnBW-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,91 Prozent auf 65,40 Euro.
/avg/DP/jha
KARLSRUHE (dpa-AFX)
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