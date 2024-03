EnBW-Aktie schwächelt: EnBW überrascht mit Chefwechsel

Der erst im November 2022 angetretene Vorstandschef Andreas Schell habe mit Ablauf des 8. März sein Amt niedergelegt, teilte der Versorger am Freitag mit. Der Aufsichtsrat habe dieser Entscheidung in einer außerordentlichen Sitzung zugestimmt. "Wesentlicher Grund sind unterschiedliche Auffassungen zwischen Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzendem in entscheidenden Fragen der strategischen

Weiterentwicklung des Unternehmens." Die Nachfolge übernehme Vorstandsmitglied Georg Stamatelopoulos.

Die EnBW-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,99 Prozent schwächer bei 60,00 Euro.

Düsseldorf (Reuters)