EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
|Bilanz im Blick
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12.05.2026 10:06:38
EnBW-Aktie unter Druck: Operatives Ergebnis sinkt im Jahresvergleich
Der operative Geschäftsverlauf habe sich als robust erwiesen, hieß es laut Mitteilung. Aber auch das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) ging zurück. Den Angaben zufolge lag es mit 1,2 Milliarden Euro unter dem Vorjahresquartal (1,4 Milliarden Euro).
Prognose für Gesamtjahr bekräftigt
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Es rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem tendenziell leicht rückläufigen bereinigten Ebitda von 4,6 bis 5,1 Milliarden Euro.
Die EnBW versorgt rund 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg zuletzt binnen eines Jahres um mehr als 1.000 auf etwa 31.500.
Die EnBW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,87 Prozent tiefer bei 68,20 Euro.
/ols/DP/men
KARLSRUHE (dpa-AFX)
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