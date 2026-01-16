EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
|Abschreibung
|
16.01.2026 16:48:00
EnBW-Aktie verliert: Fehlende Förderung stoppt Offshore-Pläne in Großbritannien
"In Kombination mit weiteren, nicht beeinflussbaren Faktoren hat dies dazu geführt, dass die Wirtschaftlichkeit der Projekte nach EnBW-Maßstäben und -Kriterien nicht mehr gegeben ist", teilte das Unternehmen weiter mit. Dazu zählten auch sich verschlechternde Rahmenbedingungen wie etwa erhebliche Kostensteigerungen in der Lieferkette, höhere Zinssätze und andere Risiken für die Umsetzung des Projektes. Der Konzern hatte vor einigen Jahren gemeinsam mit dem britischen Unternehmen BP den Zuschlag für das fast drei Gigawatt umfassende Projekt erhalten.
Die jetzige Entscheidung habe keinen Einfluss auf die Ergebnisprognose von EnBW für das Jahr 2025, hieß es in der Mitteilung weiter. Diese bleibe unverändert: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll demzufolge weiterhin zwischen 4,8 Milliarden und 5,3 Milliarden Euro betragen.
Im XETRA-Handel verliert die EnBW-Aktie zeitweise 0,86 Prozent auf 69,40 Euro.
/avg/DP/nas
KARLSRUHE (dpa-AFX)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,07
|0,54%
|EnBW
|68,60
|-0,58%
