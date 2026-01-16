EnBW Aktie

EnBW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Abschreibung 16.01.2026 16:48:00

EnBW-Aktie verliert: Fehlende Förderung stoppt Offshore-Pläne in Großbritannien

EnBW-Aktie verliert: Fehlende Förderung stoppt Offshore-Pläne in Großbritannien

Der Rückzug aus zwei britischen Offshore-Windprojekten zwingt EnBW zu einer Milliardenabschreibung, lässt die Ergebnisprognose für 2025 jedoch unverändert.

Der Karlsruher Energieversorger EnBW zieht sich aus einem in der Irischen See geplanten Windpark-Großprojekt zurück und schreibt 1,2 Milliarden Euro außerplanmäßig ab. Grund für den Rückzug sei in erster Linie, dass die beiden Offshore-Windprojekte "Morgan" und "Mona" in Großbritannien zuletzt keine staatliche Förderung erhalten mehr hatten.

"In Kombination mit weiteren, nicht beeinflussbaren Faktoren hat dies dazu geführt, dass die Wirtschaftlichkeit der Projekte nach EnBW-Maßstäben und -Kriterien nicht mehr gegeben ist", teilte das Unternehmen weiter mit. Dazu zählten auch sich verschlechternde Rahmenbedingungen wie etwa erhebliche Kostensteigerungen in der Lieferkette, höhere Zinssätze und andere Risiken für die Umsetzung des Projektes. Der Konzern hatte vor einigen Jahren gemeinsam mit dem britischen Unternehmen BP den Zuschlag für das fast drei Gigawatt umfassende Projekt erhalten.

Die jetzige Entscheidung habe keinen Einfluss auf die Ergebnisprognose von EnBW für das Jahr 2025, hieß es in der Mitteilung weiter. Diese bleibe unverändert: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll demzufolge weiterhin zwischen 4,8 Milliarden und 5,3 Milliarden Euro betragen.

Im XETRA-Handel verliert die EnBW-Aktie zeitweise 0,86 Prozent auf 69,40 Euro.

/avg/DP/nas

KARLSRUHE (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kursverluste bei BP: Aktie reagiert auf angekündigte milliardenschwere Abschreibungen
Einzigartiger Wasserspeicher im Berg: EnBW-Aktie profitiert vom Projektstart
EnBW-Aktie gewinnt aber: Prognose trotz Gegenwind bestätigt

Bildquelle: EnBW

Nachrichten zu EnBW

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
16.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 BP Neutral UBS AG
14.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.01.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 5,07 0,54% BP plc (British Petrol)
EnBW 68,60 -0,58% EnBW

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen