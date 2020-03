EnBW-Chef: Aus Corona-Krise für Klima-Krise lernen

BERLIN (Dow Jones)--EnBW-Chef Frank Mastiaux schöpft Hoffnung, dass die Politik aus der Bewältigung der Corona-Krise auch Lehren für die Bekämpfung des Klimawandels und den dafür nötigen Ökostromausbau ziehen kann. Es sei richtig und "sehr nachvollziehbar", dass im Moment alle Aufmerksamkeit auf die Eindämmung der Lungenkrankheit Covid-19 gerichtet werde, sagte Mastiaux während einer Telefonkonferenz anlässlich der Vorstellung der Jahresbilanz. Das Klima-Thema aber "kommt wieder", zeigte sich der Konzernchef überzeugt. Dabei handle es sich ebenfalls um eine globale Herausforderung, die aber auf einem anderen Zeitstrahl geschehe.

Dass der Ausbau der Windenergie an Land so sehr verlangsamt wurde, habe "eine Menge" mit Partikularinteressen etwa von Anwohnern tun. Die Corona-Krise zeige nun aber "sehr eindrucksvoll..., wie schnell Menschen in der Lage sind, sich umzustellen, wenn der belastbare Nachweis geführt wird, dass das zum Wohl des großen Ganzen ist". Daraus könne die Politik Kraft schöpfen, so Mastiaux. Es sei möglich, mit richtiger Erklärung die Menschen auch von nötigen Veränderungen in ihrem individuellen Umfeld zu überzeugen. Die Politik könne und sollte "den Mut haben", dies auch zu tun.

