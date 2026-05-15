EnBW: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EnBW hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 EUR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat EnBW mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,95 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at