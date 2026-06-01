Encanto Potash stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Encanto Potash hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 24,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Encanto Potash ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at