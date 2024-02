ENCAVIS-Aktie: ENCAVIS übertrifft deutlich das Ziel für den Ausbau der Stromproduktion

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat noch im vergangenen Jahr zwei weitere Solarparks in Spanien gekauft und sein Ziel für den Ausbau der Stromproduktion 2023 um ein Drittel übertroffen.

Der MDAX-Konzern kaufte 2023 rund 550 Megawatt (MW) neue Erzeugungskapazitäten zu. Dies entspricht im aktuellen Mix der akquirierten Projekte aus Wind und Solar einer Stromproduktion von 1.000 Gigawattstunden (GWh) bzw. 1 Terrawattstunde (TWh) jährlich, wie ENCAVIS mitteilte. Geplant war ein Erwerb von 750 GWh zusätzlich. Noch nie in der Unternehmensgeschichte habe der Konzern in einem Geschäftsjahr ein so großes Erzeugungsportfolio akquiriert wie im vergangenen Jahr 2023.

Das spanische Solarparkportfolio hat ENCAVIS um zwei Solarparks in Andalusien erweitert. Der von Baywa erworbene Solarpark Lirios mit einer Leistung von 109 MW bzw 220 GWh pro Jahr ist bereits im Bau und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 ans Netz gehen. Der Solarpark La Florida Hive (30 MW, 60 GWh pro Jahr) soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz angeschlossen werden.

