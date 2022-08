ENCAVIS-Aktie höher: ENCAVIS fügt neue Solarparks in den Niederlanden zum Portfolio hinzu

Das Hamburger Unternehmen erwirbt laut eigenen Angaben drei von BayWa gebaute Anlagen mit einer Gesamterzeugungskapazität von 48 Megawatt (MWp). Alle werden in den ersten 15 Jahren des Betriebs von der niederländischen Einspeisevergütung SDE+ profitieren. Zwei Solarparks sind bereits am Netz, für den dritten wird dies in Kürze erwartet. Damit steige ENCAVIS ' Erzeugungskapazität in den Niederlanden auf 228 MWp, sagte CIO und COO Mario Schirru.

ENCAVIS-Aktien gewinnen im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 22,28 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)