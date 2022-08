ENCAVIS-Aktie steigt: ENCAVIS verdient im zweiten Quartal weniger - Bestätigt Zahlen und Ausblick

Operativ läuft es bei den Hamburgern aber weiter rund, sodass auf Halbjahressicht die Erzeugungskapazitäten in Kombination mit hohen Strompreisen ordentlich Geld in die Kasse spülen. "Wir sind weiterhin klar auf Wachstumskurs", teilte das Management am Montag bei der Vorlage seiner endgültigen Halbjahreszahlen in Hamburg mit. Die Anfang August vorläufig vorgelegten Halbjahreszahlen wurden ebenso bestätigt, wie die auf Basis der Geschäftsentwicklung der ersten sieben Monate erhöhte Prognose.

Unterm Strich verdiente ENCAVIS im zweiten Quartal mit gut 37 Millionen Euro vor allem aufgrund der höheren Steuerzahlungen rund 15 Prozent weniger als letztes Jahr.

Für die ENCAVIS-Aktie geht es am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 2,63 Prozent auf 22,67 Euro hoch.

