ENCAVIS-Aktie tiefer: ENCAVIS investiert mit Partnern Hunderte Millionen Euro in Erneuerbaren-Ausbau

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS will den Ausbau erneuerbarer Energien gemeinsam mit Partnern vorantreiben.

Wie das MDAX -Unternehmen mitteilte, will es gemeinsam mit dem Freiburger Versorger Badenova und weiteren Partnern 500 Megawatt Stromerzeugungskapazität schaffen und bis 2017 rund 200 Millionen Euro investieren.

Zu diesem Zweck wird ein Gemeinschaftsunternehmen namens EEV gegründet, an dem ENCAVIS zu 51 Prozent und die Kommunale Energiewende GmbH & Co. KG (KEW) mit 49 Prozent beteiligt sein wird. Über Anteile an der KEW, die von Badenova gegründet wird, können sich weitere Partner beteiligen.

