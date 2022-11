ENCAVIS-Aktie verliert: Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber kauft Onshore-Windpark in Litauen

ENCAVIS erwirbt einen bereits ans Netz angeschlossenen Onshore-Windpark in Litauen.

Wie der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber mitteilte, hat der Windpark eine Nennleistung von 69,3 Megawatt (MW). Damit erweitere die ENCAVIS ihr Portfolio auf mehr als 2,1 Gigawatt Erzeugungskapazität und sei mit dem Einstieg in Litauen in 12 Ländern vertreten.

Den Abschluss der Akquisition erwartet der MDAX-Konzern Ende 2022. Der Windpark wurde von der litauischen E energija-Gruppe und GE Energy Financial Services als Co-Sponsoren entwickelt.

Der Windpark in der Region Telsiai im Nordwesten Litauens bestehe aus 13 Windturbinen von GE Renewable Energy. Der erzeugte Strom werde über einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) bis 31.12.2031 an den staatlichen Energieversorger Eesti Energia AS aus Estland verkauft. General Electric Litauen habe einen langfristigen Servicevertrag für den Windpark, E energija werde als technischer und kaufmännischer Betriebsführer fungieren.

Der Erwerb biete ENCAVIS die Möglichkeit, gemeinsam mit E energija langfristig weitere Großprojekte in den baltischen Ländern zu realisieren, sagte Mario Schirru, Chief Investment Officer/Chief Operating Officer.

Via XETRA zeigt sich die ENCAVIS-Aktie zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 19,68 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)