Encavis-Aktie vorbörslich im Minus: Berenberg senkt Encavis auf 'Hold'

Analystin Charlotte Friedrichs begründete ihr neues Urteil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem "exzellenten Lauf" der Aktien des Solar- und Windparkbetreibers. Dieser stehe mit der starken operativen Entwicklung, Zukäufen und vorteilhaften Wetterbedingungen in Zusammenhang. Der Aktienkurs von ENCAVIS spiegele nun den fairen Wert des Portfolios angemessen wider.

Encavis-Aktien stehen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 1,33 Prozent tiefer bei 8,93 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

