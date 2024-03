ENCAVIS-Aktie vorbörslich tiefer: Bestätigung von Übernahmegesprächen mit KKR

Es habe Kontakt mit KKR zum Interesse an einer möglichen Transaktion gegeben, teilte der MDAX -Konzern am Mittwochabend mit. Die Gespräche befänden sich aber noch in einem sehr frühen Stadium. Es gebe keine Garantie, dass eine mögliche Transaktion vorgeschlagen oder durchgeführt werde, hieß es weiter.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über ein Kaufinteresse von KKR berichtet. Die Transaktion könnte demnach einen Wert von mehr als zwei Milliarden Euro haben. Auf diesem Niveau pendelte sie sich auch nachbörslich ein.

Der Kurs der Papiere hat sich seit einem Langzeithoch aus dem Januar 2021 mehr als halbiert. Die Einbußen sind Teil eines sektorweiten Rückgangs im Bereich der Erneuerbaren Energien. Höhere Zinsen machen Investitionen in größere Projekte teurer, zudem steigen inflationsbedingt die Kosten.

Zuletzt wieder fallende Energiepreise haben zudem die operativen Ergebnisse von ENCAVIS jüngst belastet, hieß es von den Analysten von Berenberg. Das Unternehmen besitzt mehr als 80 Windfarmen und mehr als 200 Solarparks in Europa.

ENCAVIS unterzeichnet Projektrefinanzierungsverträge von 203 Millionen Euro

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat zwei Projektrefinanzierungsvereinbarungen über einen Gesamtbetrag von 203 Millionen Euro für seine in Betrieb befindlichen Solaranlagen Talayuela und La Cabrera in Spanien unterzeichnet. Die Refinanzierungen wurden vom internen Projektfinanzierungsteam von ENCAVIS strukturiert, arrangiert und aufgelegt, wie das Unternehmen mitteilte.

Die ENCAVIS-Aktie fällt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 1,23 Prozent auf 13,20 Euro.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)