Encavis-Chef Paskert geht - Finanzchef Husmann wird Sprecher des Vorstands

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windpark-Betreiber ENCAVIS stellt seinen Vorstand für die europäische Energiewende neu auf. Unternehmenschef Dierk Paskert (61) werde sein Mandat zum 31. Dezember 2022 niederlegen und den Konzern "vorzeitig einvernehmlich verlassen", teilte die MDax-Gesellschaft (MDAX) am Montag nach Börsenschluss in Hamburg mit. Finanzchef Christoph Husmann (57) werde zum 1. Januar 2023 zum Sprecher des Vorstands ernannt und wahre so die Kontinuität der grundsätzlichen Geschäftsausrichtung, hieß es weiter. Husmann habe seit acht Jahren die strategische Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitverantwortet. Der scheidende Paskert habe den Umbau des Encavis-Konzerns von einem Finanzinvestor zu einem modernen und nachhaltigem, grünen Energieunternehmen maßgeblich mitgestaltet, erklärte Aufsichtsratschef Manfred Krüper./jha/stw