ENCAVIS mit stabilem Umsatz: Ziele stehen

Das EBITDA sank. An der Prognose für das Gesamtjahr hielt das MDAX -Unternehmen ENCAVIS fest.

Der Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2023 einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau von 356 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 9 Prozent auf 246 Millionen Euro, womit die entsprechende Marge um 7 Punkte auf 69 Prozent zurückging. Dies sei auf die erstmalige Berücksichtigung des Dienstleistungsgeschäfts der Stern Energy in den Konzernzahlen zurückzuführen, das eine marktübliche geringere Marge als die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien aufweist. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 243 Millionen Euro gerechnet.

Das operative EBIT verringerte sich um 5 Prozent auf 159 Millionen Euro. Das operative Konzernergebnis stieg leicht auf 88,6 von 86,9 Millionen Euro.

Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin von einer leicht rückläufigen Entwicklung der Umsatzerlöse auf etwas mehr als 460 Millionen Euro aus, das sind 440 Millionen Euro nach Abzug der Strompreisbremsen. Der Konzern rechnet mit einem operativen EBIT von mehr als 185 (2022: 198,3) Millionen Euro.

