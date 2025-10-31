ENCE Energia y Celulosa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ENCE Energia y Celulosa hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,62 Prozent auf 180,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte ENCE Energia y Celulosa 219,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at