ENCE Energia y Celulosa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ENCE Energia y Celulosa hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 201,0 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 192,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at