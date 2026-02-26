ENCE Energia y Celulosa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ENCE Energia y Celulosa hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

ENCE Energia y Celulosa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet.

ENCE Energia y Celulosa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187,2 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,220 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,15 Prozent zurück. Hier wurden 747,30 Millionen EUR gegenüber 870,44 Millionen EUR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at