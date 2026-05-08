Encore Capital Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Encore Capital Group hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,86 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Encore Capital Group im vergangenen Quartal 472,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Encore Capital Group 391,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at