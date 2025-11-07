Encore Capital Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Encore Capital Group hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 458,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 402,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at