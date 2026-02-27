27.02.2026 06:31:29

Encore Capital Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Encore Capital Group lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Encore Capital Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,420 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 473,6 Millionen USD gegenüber 235,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Encore Capital Group ein EPS von -5,830 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Encore Capital Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 35,56 Prozent gesteigert.

